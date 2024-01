"Su cajón está listo": Investigan amenazas contra concejal de Cali

El concejal de Cali, Marlon Cubillos, denunció haber recibido amenazas vía WhatsApp presuntamente por liderar proyectos de seguridad en algunas zonas de la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con Cubillos, en dicho mensaje desconocidos le piden dejar de "meterse en lo que no debe" o, de lo contrario, le tendrían su cajón listo como le pasó al concejal de Tuluá Eliecid Ávila.

"Ese fin de semana me enviaron un mensaje intimidatorio vía WhatsApp, de un número que están identificando las autoridades, el mensaje decía "oiga concejal, no se esté metiendo en lo que no lo han llamado, porque sabemos sus movimientos en Altos de Santa Elena y Pizamos, estamos pendientes de usted y sus movimientos, si se sigue metiendo, allí está su cajón como le pasó al sapo del concejal del Tuluá", denunció el concejal.

De igual manera, manifestó que dicha amenaza estaba acompañada de una foto suya con un ataúd y dijo que en su carrera política por el concejo de Cali también fue objeto de intimidaciones.

"El mensaje va acompañado de una foto que, al parecer, me tomaron cuando asistí a la feria rural en el corregimiento de Navarro, está acompañada de una imagen de un ataúd. Esta no es la primera vez que soy objeto de amenazas, durante la campaña electoral que me llevó el consejo de Cali, me vi expuesto en dos ocasiones a intimidaciones que también puse en el conocimiento de las autoridades", agregó el concejal.

Por último, Cubillos aseveró que "no me van a amedrentar (...), si es algo en contra del partido conservador, como ya se viene viviendo en la ciudad de Tuluá, -dónde viene siendo objeto de amenazas el alcalde Gustavo Vélez y como ya fue intimidada la vida del concejal Eliecid Ávila-, les quiero notificar que no vamos a salir corriendo y que ya se envió este mensaje a la Policía Metropolitana para que haga las respectivas investigaciones".