Supersalud abre investigación al hospital de Quibdó, Chocó

La Superintendencia Nacional de Salud abrió una investigación administrativa contra la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó (Chocó).

Una investigación de la entidad permitió encontrar diez presuntas irregularidades, tras una visita llevada a cabo en pasado mes de marzo del 2019.

La Supersalud confirmó que dentro de los hallazgos descritos por la Delegada de Procesos Administrativos de la Supersalud se indicó que, presuntamente, el centro asistencial entregó información incompleta o inconsistente al equipo auditor.

Asimismo, la ESE, al parecer, no clasificaba de manera adecuada los residuos hospitalarios, no contaba con un apropiado espacio de almacenamiento central y no garantizaba que el personal que los manejaba utilizara el equipo de protección adecuado.

Además, se presume que, para la fecha de la visita, el centro asistencial no tenía la autorización vigente para la realización de actividades con medicamentos de control especial para la prestación del servicio de salud.

Por otra parte, se evidenció que aparentemente no contaba con un archivo único que garantizara la integridad, la conservación y confidencialidad de las historias clínicas y estas no se diligenciaban de manera adecuada.

Adicionalmente, no se identificó un sistema contable que le permitiera registrar los costos de los servicios ofrecidos, no contaba con ventanillas o mecanismos para garantizar la atención preferencial y no se tenía habilitado el canal telefónico para el servicio de los usuarios las 24 horas del día.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que de confirmar las fallas en la prestación del servicio, la ESE podría recibir una sanción que va desde los 2.500 SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) hasta los 8.000 SMMLV, a partir de la nueva normativa que le da mayor nivel de acción sancionatoria a la Superintendencia, la cual fue aprobada a través de la Ley 1949 de 2019.

Finalmente, la Supersalud concedió un término de cinco días hábiles al hospital para que presente sus descargos, después de ser notificados.