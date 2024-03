"Temo por mi vida": joven denuncia intento de abuso en vía pública de Cali

A través de redes sociales una mujer denunció ser víctima de agresión y acoso sexual por parte de un hombre en vía pública del barrio La Flora, en el norte de Cali.

En el registro audiovisual, la joven asegura que cerca del mediodía, un hombre conocido como 'El Mono' la agredió físicamente e intentó violarla, situación por la que decidió pedir ayuda en la web.

"Este video es una denuncia pública por acoso e intento de violación y agresión física y verbal. Me encontraba dirigiéndome hacia mi casa, cuando un individuo conocido como ‘El Mono’ en el sector de La Flora, El Bosque y Menga, me llegó por la espalda, me pegó una cachetada e intentó forcejear conmigo para violarme", dijo la joven en el video.

Según la mujer, las autoridades no le han brindado atención debido a que no conoce el nombre de su presunto agresor, por ello aseguró sentir temor por su vida.

"Esto lo hago para que por favor me ayuden a solucionar esta situación porque temo por mi seguridad física y de mi vida", agregó la mujer.

El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que una vez las autoridades conocieron la denuncia a través de redes sociales activaron la Patrulla Púrpura para brindarle atención y acompañamiento a la joven.

"Se tuvo conocimiento a través de redes sociales de una presunta denuncia de una mujer que dijo que había sido agredida, de inmediato se activó la Patrulla Púrpura, la estamos acompañando y se va a llevar a que haga las denuncias correspondientes. Haremos el acompañamiento ya sea con Fiscalía, con comisaría, con psicología y con la Policía para poder esclarecer eventualmente el hecho que se presente", concluyó el comandante.