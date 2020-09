Tercer implicado en masacre de Llano Verde en Cali tenía casa por cárcel

Para el apoderado, en ese momento las autoridades debieron levantar la medida privativa de libertad domiciliaria y expedir orden de captura contra el hombre, a través de un juez de ejecución de penas.



“No se hizo ningún procedimiento y además de no levantar la medida privativa de libertad, la última vez que se visitó a esta persona en su lugar de domicilio, fue el 9 de agosto del 2019. El Inpec tiene una obligación legal de conformidad con el Código Penal, y es realizar unas visitas periódicas, ellos incumplieron con esto y es por esta razón que el delincuente pudo cometer estos hechos de sangre que dejó la muerte de estos cinco menores”, explicó el abogado.



Se conoció también, por parte de Jhonatan Velásquez, que la compañía para la cual trabajaba el sospechoso, lo contrató sin tener en cuenta su prontuario y además no lo habría contratado de forma directa, si no que le pagaban bajo cuerda.

"La empresa que contrata a las dos personas que están capturadas y presuntamente a la persona que está prófuga de la justicia, que es este señor alias 'El Mono', comete algo muy grave y es contratar a una personas que tiene primero que todo, una medida de aseguramiento, segundo tiene antecedentes ya que tiene dos procesos penales por tráfico de armas y sin embargo lo contratan como escolta”, enfatizó.



Por ahora, las autoridades siguen en la búsqueda de este tercer presunto responsable de la masacre. Por información que permita su captura, se ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa.