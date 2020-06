Toque de queda y ley seca en Cali durante el puente festivo del Día del Padre

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, junto con la Secretaría de Seguridad y Justicia, anunciaron las medidas que implementará la Administración Municipal para este fin de semana en el que se celebrará el Día del Padre, como lo son el toque de queda y la ley seca.

Ambas medidas las cuales comenzarán a regir a partir del sábado, serán para toda la ciudad tanto en su zona urbana y rural, indicó el secretario de dicha dependencia, Carlos Alberto Rojas.

“A partir de las 5:00 a.m. de este sábado y hasta las 5:00 a.m. del martes 23 de junio regirá la ley seca en la ciudad. Además, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. de los días sábado, domingo y lunes festivo habrá toque de queda”, explicó el funcionario.

Por su parte el alcalde, indicó que se toman estas medidas, ya que no se quiere perder todo lo que se ha avanzado con el tema del coronavirus.