Trabajadores del hospital de Quibdó se mantendrán en anormalidad laboral

Pese a que les pagaron los sueldos de octubre, noviembre y diciembre, así como la prima navideña, los trabajadores del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó, se mantendrán en anormalidad laboral.

La decisión está motivada en que todavía les deben dos periodos de vacaciones, las horas extras y las dominicales. El presidente del sindicato, René Valoyes, afirmó que la crisis del hospital continúa porque la escasez de insumos médicos como guantes. Dijo que los trabajadores necesitan que se pongan al día en sus prestaciones.

"A través del Ministerio dijeron que no iban a pagar festivo y que solo era el salario. Entonces quedaron retrasadas esas deudas. Ya se acabó enero y no hay cómo pagarlo. Ya empezamos febrero y tampoco hay cómo pagarlo porque tienen en que cubrir las cesantías. Siguen faltando los insumos. Con decirle que en el hospital, usted no consigue una hoja tamaño carta", señaló.

Una de las enfermeras, a la que le pegaron el sueldo luego de cuatro meses, aseguró que el dinero les permitirá salir de las deudas, pero no es la solución definitiva.

"Es una paz que se siente porque tenemos con qué revolver algo, pero no todo porque sabemos que son tres meses de cuatro que nos deben. Siempre es mucho lo que uno puede hacer, al menos para comprar los útiles y la alimentación que es lo más básico", dijo.

El interventor de San Francisco de Asís, Camilo Ramírez, aseguró que recibió al hospital con deudas por 21 mil millones de pesos y tardará al menos seis meses para encontrar un punto de equilibrio.

Pese al giro de estos recursos, dijo que es posible que haya nuevos retraso en los pagos, entre uno y dos meses, por la difícil situación económica de la institución