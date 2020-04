Trabajadores necesitarán un 'pasaporte sanitario' en Cali desde este lunes

Una vez hayan ingresado a la página, podrán inscribirse después de registrarse con los datos de la empresa. Luego tendrán que inscribir el protocolo de bioseguridad que manejaran, adjuntando un documento en formato PDF e inscribir a cada uno de los trabajadores que harán parte de la labor.

“Solo a través de la legalización de este proceso, las empresas de manufactura y construcción podrán hacer la apertura gradual. Mientras no tengan el pasaporte sanitario digital, y hasta tanto no se cumplan los protocolos, no podrán retomar actividades", explicó Juan Diego Flórez, secretario de Infraestructura y Valorización municipal.

Flórez, agregó que cada empleador deberá también completar los datos de los proveedores que la organización tiene para el desarrollo de sus actividades.

“Una vez se realice estos procesos, a través de correo electrónico o whatsApp le llegará un cuestionario para conocer el estado de salud inicial de cada trabajador, que debe ser diligenciado por cada uno, si la empresa cumple con los protocolos de bioseguridad y todos los trabajadores están en condiciones verificadas, se enviará, tanto al trabajador como a la organización, el pasaporte sanitario digital que será válido por 15 días”, señaló el funcionario.

En el pasaporte sanitario, estarán diligenciados datos que identifican al empleado y la compañía para la que hace parte, así como un código QR, que facilitará las labores de verificación por parte de las autoridades.

De encontrarse irregularidades o que las empresas y trabajadores no cumplan con las medidas necesarias de bioseguridad, la Secretaría de Salud municipal, procederá a cancelar dichos pasaportes sanitarios.