Tragedia en cárcel de Tuluá: una de las víctimas salía libre en pocos días

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre las causas que generaron el incendio que dejó 51 personas fallecidas y 24 gravemente heridas en la cárcel de Tuluá, los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, ubicada en el barrio San Fernando, al sur de Cali, donde serán entregados a sus familias.

RCN Mundo dialogó con algunos familiares de las víctimas, quienes coinciden en sentir dolor, rabia, impotencia e incertidumbre.

Edilberto Díaz, cuñado de Jhon Mina Gómez, de 30 años, quien falleció debido a la conflagración del Pabellón 8 del centro penitenciario, lamentó la muerte de su familiar, quién en pocos días recobraría la libertad, después de llevar más de dos años en prisión, Mina dejó una hija, con quien planeaba su reencuentro.

“Él ya llevaba como dos años y medio detenido, precisamente en pocos días le iban a dar la salida, incluso, yo le colaboré con unas diligencias que él necesitaba en un juzgado de Buga. Pero lastimosamente se vino esta tragedia”, relató Edilberto.

Edilberto relató cómo su familia se enteró de la muerte de Jhon. “A nosotros nos avisó la esposa de Jhon, ella se enteró a través de la televisión, que había ocurrido un incendio en la cárcel de Tuluá, de inmediato, ella viajó con su madre averiguar al penal. Allá nos vimos y, después de esperar casi todo un día, finalmente escuchamos su nombre, estábamos en el parque cuando lo oímos. El corazón se nos destrozó”, contó entre lágrimas.

Alexander Velásquez familiar de Juan David Herrera, otra víctima fatal de la tragedia, aseguró que en Medicina Legal les piden que regresen a Tuluá a firmar un papel, por lo cual solicita a las autoridades que envíen a algún funcionario, ya que no cuentan con los recursos necesarios para viajar.

“No nos quieren entregar el cuerpo de Juan David, dicen que necesitamos volver a Tuluá a llenar unos formularios, a hacer ‘cola’ (fila) no sé dónde, cuando en este momento no contamos los recursos necesarios para estar viajando. No sé por qué ellos no envían a alguien para que nos agilice las cosas acá y que nos entreguen el cuerpo”, sostuvo Alexander.

