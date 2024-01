Tragedia en vía Quibdó-Medellín: Colfecar denuncia "inacción" en la seguridad vial

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) dijo que la tragedia en la vía Medellín - Quibdó evidencia lo que, a su juicio, es 'inacción' por parte de las autoridades para garantizar un paso seguro en zonas como esa.

"Lamentamos lo sucedido, por la memoria de las víctimas y el dolor de las familias afectadas. Es necesario hacer un análisis de lo ocurrido para que no sea una tragedia mas y seguir adelante sin hacer nada con las lecciones aprendidas y que deja en evidencia esta y otra tragedias que han ocurrido en vías de nuestro país", afirmó el organismo.

Tomando en mención la tragedia que cobró la vida de más de una treintena de personas el fin de semana anterior, ese gremio aseguró que se están tomando acciones posterior a las emergencias, pero instó a adoptar mayores medidas de prevención. En esa línea recordó las afectaciones en la Panamericana en Rosas (Cauca).

"¿Por qué aún no se han tomado acciones por parte de la Procuraduría de manera más preventiva y no reactivas como en estos dos casos? Adicionalmente tenemos el caso de la vía Cúcuta – Ocaña, donde se ha solicitado información objetiva a Gestión del Riesgo, debido a la socavación del rio en el sector El Tarrita, Norte de Santander, pero tampoco se tiene una respuesta por parte de esta entidad, esperar las tragedias no puede ser la única opción", agregó Colfecar.

El gremio suma a su lista de quejas la supuesta información no publicada oportunamente por las autoridades sobre el estado de las vías.

Al respecto, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga recalca que múltiples conductores "salen a ciegas" y transitan por puntos donde podría llegar a perderse la señal.