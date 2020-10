Traumática, así fue la apertura de playas en Buenaventura

Aunque se había anunciado que se abrirían las playas en el Distrito de Buenaventura, cientos de turistas no pudieron movilizarse hacia sus destinos, pues la Dirección Marítima del Distrito no autorizó la operación del muelle turístico, lo que provocó la aglomeración de personas contraviniendo las recomendaciones de bioseguridad establecidas.

“Nosotros estamos aquí desde la 7 de la mañana compramos el pasaje y desde entonces estamos haciendo la fila acá, como puede ver nos tienen aquí bajo el rayo de sol, no sabemos quién haya suspendido el desplazamiento de las lanchas hacia las diferentes playas no nos dan ninguna razón ni nada, si es por la contaminación del covid, pues miren que no hay ningún distanciamiento ni nada. ¿Para qué abrieron si no se organizaron?”, reclamó Rocío Martínez quien desde Cali llegó buscando la playa. .

Horas después se había logrado normalizar la situación con el apoyo de la Secretaria de Turismo del Distrito en cabeza de Nixon Arboleda quien explicó que los motoristas bloquearon el muelle "ya que tenían un acuerdo con la DIMAR y resultó que ellos vieron que no les estaban cumplieron pues les impedían zarpar desde el muelle, pero con la intervención de la administración logramos un acuerdo para que se reinicie este proceso”, dijo el funcionario.

Esta situación se registró a pesar de que se había adelantado una reunión para establecer las medidas que se iban aplicar para afrontar el reto de atender a los turistas después de seis meses de cierre por la cuarentena, como consecuencia de la pandemia.

La mediación de la Secretaria de Turismo permitió concertar un encuentro de los motoristas con la DIMAR para la próxima semana, que permitirá solucionar los inconvenientes registrados hoy y para facilitar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad establecidos para este tipo de reactivación de los sectores económicos.