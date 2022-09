Tremendo agarrón entre el alcalde Cali y el gerente de la ESE oriente

La disputa verbal que se tuvo entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el gerente de ESE Oriente, Óscar Ipia, quedó registrado en el video que se estaba trasmitiendo en vivo desde la cuenta de ESE.

La junta se estaba llevando con normalidad hasta que el gerente hizo referencia a los microterritorios en el oriente de Cali, Allí el alcalde Ospina paró en seco a la Ipia cuando este estaba diciendo que el "perfil epidemiológico demuestra que sí conocemos el territorio, señor alcalde. Entonces no venga a desvirtuar lo que estamos haciendo".

A lo que el alcalde de Cali respondió: "No, respéteme viejo, porque si no entonces levanto esta junta, y levantamos esta relación, porque yo aquí no le he dicho a usted eso. Le he dicho esto: usted me presentó a mí, aquí, a esta junta, que sus principales problemas estaban en estos espacios y...".

