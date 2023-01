Tres viviendas afectadas dejó incendio estructural en la ladera de Cali

Dos viviendas quemadas en su totalidad y otra parcialmente, todas de construcción mixta, dejó un incendio estructural en el barrio Los Chorros, sector La Cruz en la ladera de la ciudad de Cali.

Las llamas hasta de siete metros de alto, también afectaron un vehículo particular. De acuerdo a los bomberos que atendieron y controlaron la emergencia. "Tuvimos dificultad para lograr controlar este incendio porque los equipos no lograban subir las montañas, además un bombero fue valorado en el sitio ya que presentó un trauma en un tobillo, pero no tuvo que ser trasladado a una clínica, está emergencia por fortuna no dejó más personas heridas”, señaló el cabo Marco Gómez, coordinador del Centro de Operaciones de los Bomberos de Cali.

De acuerdo a la comunidad, antes de iniciar el incendio, se sintió un bajón de energía. “Nosotros estábamos en la sala cuando se fue tres veces la energía y en la última vez, ya se vio una llamarada de fuego que ocasionó el inicio del incendio, y eso no dio tiempo a nada, yo soy una de las cuatro familias damnificadas, quedamos solo con la ropa que tenemos puesta, lo perdí todo hasta mascotas que teníamos se quemaron”, explicó Katherine Otero.

Según las investigaciones, se maneja como hipótesis que el incendio se pudo iniciar por un corto circuito.

La emergencia fue atendida con tres máquinas extintoras, dos carro tanques y un vehículo de comando, además de 17 bomberos.

Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali se han entregado ayudas humanitarias, a las personas afectadas que perdieron sus enseres, con kit de cocina, higiene, además de mercados, colchonetas, almohadas y cobijas.