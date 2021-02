En ese sentido, el oficial explicó que hasta el momento las autoridades han encontrado 14 personas muertas, entre las que se encuentran siete menores de edad. A través de varias embarcaciones y equipos especializados, la Armada Nacional continúa la búsqueda.

"Es un trabajo articulado con varias autoridades. La búsqueda se hace por mar y tierra, para encontrar a posibles víctimas", dijo el almirante José David Espitia.

Señaló que las lanchas que se accidentaron son embarcaciones artesanales y agregó que muchas de ellas no cumplen con las medidas mínimas de seguridad estipuladas por las autoridades de puerto de Tumaco.

"No informan a la Capitanía del Puerto cuando van a zarpar y no llegan a los muelles, por lo que es muy difícil controlar este tipo de accidentes. Si ellos cumplieran con las medidas, no dejaríamos zarpar por ejemplo, sin chalecos salvadidas", concluyó.