Tulio Gómez interpone recurso de reposición tras revocatoria del CNE a su candidatura

El empresario Tulio Gómez acudió este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) para interponer un recurso de reposición para que el tribunal revise la decisión que tomó el pasado lunes, de revocar su candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca.

La ponencia que tumbó la aspiración de Gómez, tuvo seis votos a favor y dos en contra y estuvo a cargo del magistrado Cesar Lorduy tiene como argumento principal que el empresario en su rol de representante legal del América de Cali suscribió tres convenios con la Secretaría de Deporte de esa ciudad.

“Hemos impuesto recurso de reposición para que se respeten mis derechos a elegir y ser elegido, el doctor Rodolfo Hernández no fue revocado con tres anotaciones en la Procuraduría, el doctor Oviedo que tiene una situación similar a mi persona tampoco fue revocado, el contrato mío no se ejecutó por lo que no hay causa de inhabilitar”, manifestó a su salida del tribunal.

También dijo que pese a la decisión del CNE, su campaña “sigue firme” y afirmó que esta es una “persecución política, un bloqueo de quienes no quiere soltar el poder”, refiriéndose directamente a la candidata por el Partido de 'la U', Dilian Francisca Toro, quien según el ,“no quiere la renovación del Valle del Cauca”.

Cabe mencionar que el auto del CNE, por medio del cual se notificó esta determinación, es enfática en “revocar la inscripción de la candidatura del ciudadano Tulio Alberto Gómez Giraldo (…) para la Gobernación del Valle del Cauca, postulado por la coalición denominada: “Coalición Valle 2.0”, con ocasión de las elecciones a celebrarse el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintitrés (2023)”.