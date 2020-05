Tutela frena audiencia virtual sobre uso de glifosato en Nariño

A través de una acción judicial, los campesinos del municipio de Policarpa, Nariño, lograron suspender la realización de una audiencia pública virtual en la que se pretendía avanzar en el proceso de reinicio de la aspersión aérea con glifosato, para combatir los cultivos de uso ilícito con el aval de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.

El fallo de una juez del circuito de Pasto favoreció a los cultivadores que esgrimieron la imposibilidad de acceder a un dialogo efectivo si se usaba este tipo de comunicación virtual, pues no habría una interacción real entre las autoridades y los afectados con la medida con los campesinos cultivadores de coca, quienes no podrían ingresar a la audiencia por no contar con los medios tecnológicos adecuados para ese propósito.

La audiencia aplazada pretendía socializar con la ANLA, el Plan de Manejo Ambiental, que permita darle paso a la erradicación de cultivos de usos ilícito mediante el uso de la aspersión con glifosato, además se conocería la estrategia de la Policía Antinarcóticos para adelantar el proceso en los territorios de la Cordillera y la Costa del Pacifico de Nariño, donde hay varias comunidades que se oponen al uso del herbicida.

“El fallo lo que permite es apelar el tiempo y lo que se ordena también es que se pueda hacer en una situación que permita la participación real del campesinado, como es lo que se exige, es decir en un lugar donde pueda haber presencia de las comunidades campesinas productoras que son las que tienen las propuestas, para que las conozca el Gobierno y la Policía que está presentado el plan de aspersión”, explicó Robert Daza, vocero del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y miembro de la mesa departamental agraria y campesina.

La decisión judicial aplaza inicialmente la audiencia hasta le 27 de mayo y ya los campesinos cultivadores de coca de esta zona de Nariño y otras regiones, avanzan en la presentación de otro recurso que impida el uso del glifosato en este territorio y que avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en donde la sustitución de cultivos estaba por encima de la erradicación forzosa.