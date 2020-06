Un grupo de mujeres en Buenaventura se saltó una reja para asistir a sepelio

Le puede interesar: https://www.rcnradio.com/colombia/ins-advierte-muchas-mas-muertes-y-contagios-de-no-seguir-las-medidas

Esta acción ha sido calificada como una burla a las autoridades del Distrito como a la administración del Cementerio Católico Central, quienes no pudieron hacer valer su mando.

Hasta el momento la administración del Cementerio no se ha pronunciado al respecto.

“En Buenaventura ya se perdió el respeto a las autoridades, la comunidad no está entendiendo que el coronavirus no es un juego, y las autoridades a su vez, no saben si hacen cumplir las leyes o dejan a la población a su libre albedrío” Aseguró uno de los moradores cercanos al cementerio.

Al mismo tiempo indicó que: “Esto ya se salió de control, vea aquí la gente viene y entra con su muerto cuando le da la gana, hasta de noche realizan sepelio y todo queda como si nada”.

Cabe resaltar que la noche anterior, una decena de personas, sacaron a la fuerza un cadáver de la funeraria, luego de enterarse que había dado positivo para covid, a lo que los familiares se negaron a creer y decidieron llevárselo sin vestirlo y adelantar el velorio en su lugar de residencia

Hasta el momento Buenaventura cuenta con 52 muertos a causa de la Covid-19.