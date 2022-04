Una Concejal denuncia que fue amenazada en plena sesión dentro del Concejo en Cali

En medio de una plenaria, dentro del hemiciclo del Concejo de Cali, la concejal Ana Erazo del Polo Democrático, interrumpió el debate del secretario James Agudelo debido a que, según ella, una persona se acercó a su puesto de trabajo y le indicó que tuviera cuidado con lo que iba a decir.

De acuerdo con la concejal, una mujer entró directamente a la curul y con una actitud desafiante la amenazó por su postura política.

“En su tono amenazante y agresivo, realizó palabras en mi contra. En ese momento interrumpí el debate para preguntar quién era ella, a lo que el presidente del Concejo me indicó que no podía interrumpir la sesión, entonces me tocó decir ¡me acaba de amenazar!”, indicó Ana Erazo.

Según la cabildante, en ese momento, la mujer se intimidó y comenzó a retirarse, sin embargo, los demás concejales dieron aviso a las autoridades y gracias a una reacción inmediata, lograron detener a la mujer.

“Frente este tema me preocupan dos cosas, primero que las palabras amenazantes hacían alusión a mi partido político, a mi ideología, así como a la candidatura presidencial que apoyo; en segundo lugar, este hecho pone en duda la seguridad del hemiciclo, debido a que ella entró directamente en mi curul, arriba en el atril, donde nos ubicamos los concejales”, indicó.

Por su parte, Erazo denunció que desde que recibieron su curul en el Concejo, no se les ha otorgado ningún dispositivo de seguridad a los cabildantes caleños nuevos, debido a que, según ella, la Unidad de Protección les indicó que después de una situación de amenaza, se evalúa la necesidad del servicio de seguridad.

“Lo que pasó hoy, activó la ruta. Aunque lo que más preocupa es que no hay garantías para la oposición, ya que claramente la amenaza de la mujer fue por mi postura”, agregó.

Cabe resaltar, que ya se instauró el proceso legal correspondiente en contra de la mujer en las entidades pertinentes.

De igual manera, se conoció otra denuncia del concejal Terry Hurtado, del movimiento animalista, quien aseguró que la misma mujer lo ha intimidado a través de sus redes sociales, incluso señaló que lo ha amenazado con exponer su sitio de residencia.

“La misma mujer intentó exponer mi residencia, lo que pone en riesgo y vulnera la posibilidad de desarrollar un ejercicio de representación política con libertad y tranquilidad”, puntualizó Hurtado.

Ambos concejales hicieron un llamado para que se refuerce la seguridad en el hemiciclo del Concejo y a que se les brinden las condiciones óptimas de seguridad para llevar a cabo su función de representación.