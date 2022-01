Pese a la visita de funcionarios del Ministerio de Ambiente y a las reuniones con la autoridad ambiental Codechocó, los habitantes del corregimiento Capurganá en Acandí (Chocó), denunciaron que la situación sigue igual en el colapsado relleno sanitario.

Una semana después de la denuncia, no se ha retirado ni una bolsa de basura y 250 toneladas de residuos están cerca de la comunidad tras la caída de un muro de contención.

El líder comunitario, Emigdio Pertuz, explicó que más de 200 familias del barrio 15 de mayo viven en medio de los olores fétidos, además de las ratas, las cucarachas y las moscas que son atraídas por las basuras.

"Hay muchos compromisos y acuerdos, pero todo está en el papel. No hay ningún cambio en el relleno sanitario, no se ha sacado un kilo de basura. Por el contrario, siguen echando residuos en un relleno que no tiene las condiciones. Hay muchos animales. Como se cayó una parte del muro, es un peligro que pase algún niño y le caiga encima la otra parte de la pared. Esperamos pronto una solución para las familias", señaló.

La Alcaldía de Acandí declaró la emergencia sanitaria para agilizar los recursos que permitan contratar una retroexcavadora, pero todavía no han conseguido al experto para reubicar los desechos en la parte trasera del botadero. En un año, se espera tener un nuevo relleno sanitario como solución definitiva.

Una de las razones para la emergencia sanitaria fue la llegada de 100 mil turistas y migrantes en el último año a Capurganá, uno de los principales destinos turísticos de Chocó. Los desechos de esta población flotante desbordaron la capacidad del corregimiento.

