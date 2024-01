"Vamos a limpiar la casa": Alcalde Eder inició proyecto 'Volvamos a mi Cali bella'

Desde el sector San Pascual, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio inició al proyecto denominado 'Volvamos a mi Cali bella', con el que pretende limpiar las basuras, mejorar la imagen de la ciudad y reconciliar a todos los caleños.

Esta iniciativa liderada por la Alcaldía de Cali, respaldada por la Gobernación del Valle y apoyada por Propacífico, contó con la masiva participación de ciudadanos y líderes de Juntas de Acción Comunal.

En medio del evento, el mandatario caleño aseguró que es necesario que toda la ciudadanía organice "la casa" para recuperar "la dignidad" de la capital del Valle del Cauca.

"Nosotros tenemos la importantísima tarea de recuperar la dignidad de Cali, lo vamos a decir hasta el cansancio, hasta que la recuperemos, y parte de recuperar esa dignidad es que vivamos mejor, es que comencemos organizando la casa", dijo Eder.

De igual manera, el alcalde manifestó que la ciudad se encuentra en un "total abandono" y que limpiarla hace parte del proceso para mejorar las condiciones humanas.

"Cali no puede seguir en el estado de abandono en que la estábamos viendo, tenemos que recoger la basura, tenemos que pintar la ciudad, tenemos que mejorar las condiciones humanas en que vivimos todos y es importante que demos el ejemplo", agregó.

Por otro lado, Eder aseveró que su administración permitirá el arte urbano de manera regulada y organizada, además dijo que el arte debe promover la unión y no el odio.

"Quiero aclarar en algo, eso no significa que el arte urbano no se permita, lo permitiremos de manera regulada, organizada, que sea arte que enaltezca nuestra ciudad y que promueva la unión en Cali, la reconciliación, porque no permitiremos que sigan llenando a Cali de odio", concluyó Eder.

Sobre el Masivo Integrado de Occidente, MIO, el alcalde se comprometió a trabajar para evitar más hechos de vandalismo y a regular la invasión del carril de uso exclusivo "para que tengamos un transporte público que sirva a la ciudadanía".