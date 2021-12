El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó su preocupación por el aumento de contagios de covid-19 en esa región del país.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario advirtió que enero será un mes difícil, "porque efectivamente tenemos la cara de una variante con una posibilidad de contagio mucho más alta y por otro lado un 24 % de la población que se negó a inmunizarse contra el virus, mucho me temo que vamos a tener un enero difícil".

Sin embargo, el alcalde señaló que por ahora no contempla nuevas medidas restrictivas ni mucho menos cierres. "No podemos ubicarnos solo en la línea de cerrar, esta no es la única posibilidad para resolver este asunto tan complicado, en la epidemiología se ven los casos pero no las consecuencias".

Recordó que el 'coletazo' de las cuarentenas y restricciones ha sido dramático y con tasas de desempleo disparadas, por lo que que se debe apostar "a una cultura de bioseguridad".

Ospina señaló que actualmente el 75 % de los caleños tiene una dosis de la vacuna, el 62 % tiene su esquema de vacunación completo y la cuarta parte de la población (25 %) se ha negado a vacunarse.