Varias mujeres denuncian estafa con la venta de su cabello en Andalucía, Valle del Cauca

Ante la sede de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca, un total de 32 mujeres denunciaron que fueron objeto de una estafa a manos de otra mujer que les ofreció su intermediación para comprarles en dólares su cabello, a nombre de una supuesta empresa norteamericana.

La situación ocurrida hace un mes en el vecino municipio de Andalucía, en principio fue vista por ellas como una oportunidad de hacerse al dinero a cambio de sus cabelleras, por lo que no dudaron en hacerse el corte y entregárselo sin ninguna garantía a cambio.

“Ella nos envió imágenes al celular de transferencias de dinero y nos decía que existían vídeos donde se mostraba cómo se pagaba el dinero en otros países y le creímos porque sabemos que en Estados Unidos el cabello tiene un alto valor”, declaró a RCN Mundo / La FM, Lina Marcela Toro Valencia una de las afectadas.

Le puede interesar: Policía descubre más de media tonelada de marihuana en ‘la casa de terror’, en Cali

La sorpresa que se llevaron fue pasados esos 30 días, cuando recibieron en sus propias casas el cabello cortado el cual estaba en bolsas y el dinero que les había prometido la intermediaria, por ninguna parte.

“Ella al hacerlo nos dijo que viéramos cómo solucionábamos y que nos comunicáramos con la empresa estadounidense y que por nuestros propios medios buscáramos que nos pagaran, lo que llevó a que nos viéramos en la necesidad de denunciar lo ocurrido”, anotó Toro Valencia.

Anunciaron en la diligencia, vistiendo la mayoría pañoletas y gorros ocultando su cabeza rapada, que esperan con las autoridades llevar el caso hasta las últimas consecuencias pues lo hicieron por necesidad y bajo ninguna otra circunstancia.

Lea también: Gobierno prepara regalo navideño a motociclistas: Quitará comparendos

Otro de los protagonistas de lo acontecido en la población de Andalucía, es Milton César Posso Gallego, peluquero de profesión y quien fue el encargado de hacer los cortes de cabello a las 32 mujeres y que ahora ha resultado involucrado como otro de los responsables.

“Yo lo vi como una oportunidad para que me pagaran por mi trabajo y me preguntaron por si podría agendar otras chicas y lo hice, no le vi ningún problema. Luego empezaron los rumores que yo era el que estaba pagando por el cabello, lo que me pareció delicado. Me asesoré de una abogada, ella me hizo un documento en donde se dice que se me exonera en cuanto a responsabilidades como tal”, explicó Posso, quien igualmente asistió a la Fiscalía junto a las afectadas.

“Yo les presté un servicio por $20 mil pesos” y nada más”, reiteró el estilista, insistiendo en que nada tiene que ver con el escándalo que ha afectado a esta pequeña municipalidad.

Le puede interesar: A partir de enero vehículos híbridos tendrán 'pico y placa' por emergencia climática en Medellín

Finalmente Lina Marcela Toro, agregó que “jugaron con nuestra necesidad y nuestra ilusión”, al tiempo que alertó al resto de mujeres del país a evitar caer en situaciones semejantes.