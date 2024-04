Vemos que se empieza a ahogar el sistema: Secretaria de Salud del Valle

Preocupación es lo que ha manifestado la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, por la intervención a Sanitas, quien aseguró que esta medida no soluciona los problemas de fondo del sistema de salud, sino que lo ahoga.

"Tengo la certeza de que la intervención no solucione problemas que tienen otro origen. Creo que el gobierno nacional, que si bien entiende cuál es la problemática, no busca la solución donde está. Las dificultades grandes que tenemos, que es en la financiación del sistema, es un problema atrasado y esto pues lo que viene es a empeorar el flujo de recursos de unas EPS adicionales que no solucionará las dificultades, pero vemos que se empieza a ahogar el sistema en las intervenciones", dijo la funcionaria.

Según información de las autoridades, Sanitas en el Valle del Cauca tiene unos 500 mil afiliados, la mayoría en Cali, con 316 mil, 29 mil subsidiados, pero en su mayoría de la red privada.

Con Sanitas, ya son cuatro EPS intervenidas en el Valle del Cauca, son Asmed Salud, Emssanar y Famisanar, lo que ha generado atrasos en los recursos para la red pública de salud.

"La intervención adicional de las EPS que tiene el Valle del Cauca tiene otra figura, además de la de un contralor que define giros y que eso significa una tardanza mensual de estos. Para el pago del mes de febrero nuestros hospitales y las EPS recibieron los ingresos el 27 de marzo, es decir, al finalizar el siguiente mes, lo que nos ha significado atrasos en los recursos", puntualizó la secretaria.

Por su parte el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó que las autoridades alistan el plan de acompañamiento a los usuarios de Sanitas en la ciudad y vigilarán que la EPS siga prestándoles un buen servicio.