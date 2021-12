Veo la nevera de mi casa y me dan ganas de llorar: enfermera del hospital de Quibdó

Después de un turno de doce horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una auxiliar de enfermería del hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó, tiene que caminar media hora para llegar a su casa porque no tiene pasajes.

Su situación es la misma de 430 trabajadores y contratistas a quienes les deben los salarios de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, además de las vacaciones y la prima.

La profesional de la salud, quien es madre de dos hijos, se tuvo que ir a vivir con su mamá porque no tenía para pagar el arriendo. Por eso, contempla la posibilidad de buscar otro empleo para poder sostener su familia pues el hospital le debe al menos $10 millones.

"Muchos tenemos ganas de irnos porque no tengo plata ni para llegar a mi casa y me toca ir caminando. Estamos muy tristes. Una fecha como esta de Navidad y no tenemos plata para comprar la ropa de los niños. Si vieran en una foto la nevera de mi casa, dan ganas de llorar", dijo.

El interventor del hospital, Camilo Ramírez, reconoció que es crítica la situación del San Francisco de Asís porque tiene cuentas por cobrar por $24.000 millones y la mitad de los recursos serían irrecuperables porque las EPS fueron liquidadas.

La nómina cada mes cuesta $2.200 millones y, a la fecha, deben $9.000 millones. Sin embargo, no tiene recursos y solicitó al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes.

“Este problema hizo que tuviera que ser intervenido el hospital San Francisco donde se recibió un pasivo con más de $20.000 millones. A fecha de hoy, el hospital logró en los primeros 15 días el pago de la prima de navidad y mes de sueldo a todo el personal de prestación de servicios, pero estamos debiendo en total cuatro meses a todo el personal”, puntualizó.