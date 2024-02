Vía Panamericana: comunidades y Gobierno logran acuerdo para levantar bloqueos

Después de más de 30 horas de cierre, comunidades afrodescendientes levantaron el bloqueo que mantenían a la vía Panamericana, entre las ciudades de Popayán y Cali, a la altura del municipio de Villa Rica.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tuvo que reunirse con los voceros de la Asociación de Consejo Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), quienes estaban exigiendo su presencia para aclarar los compromisos que se han logrado con la población afro, en relación con la tenencia de las tierras.

“Hay un reconocimiento de lo que tiene que ser el respeto entre las distintas etnias del departamento. Se va a realizar una mesa técnica, porque a estas comunidades se les han firmado, históricamente, acuerdos que no se han cumplido. Este gobierno no va a firmar acuerdos nuevos, vamos a recoger lo que se ha venido trabajando y a crear una ruta para, incluso, cumplir lo que otros gobiernos no cumplieron”, expresó el ministro Velasco.

Encuentre aquí: Liberan a estudiante universitario que estaba secuestrado por el ELN en el sur del Cauca

Por otra parte, el funcionario envió un mensaje a las diferentes comunidades del departamento del Cauca, para que terminen con las vías de hecho como forma de presión, ya que, aseguró, no son necesarias para poder sentarse a dialogar con este Gobierno.