Víctimas del secuestro en el Kilómetro 18 en Cali piden ser reconocidas por el Estado

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica se unieron para reconocer el dolor a la dignidad de las víctimas al conmemorarse 20 años del secuestro masivo del Kilómetro 18 de la vía al mar en Cali.

Los sobrevivientes aseguraron que el hecho no ha sido reparado porque quedó en el olvido, debido a que aún no se ha establecido ninguna responsabilidad por lo sucedido.

“Fueron 20 años de silencio y en la medida en la que no se alcen las voces de las víctimas no se va a poder lograr el proceso de reparación, porque ni los victimarios ni el Estado se han tomado el trabajo de reconocer lo que sucedió y no ha habido acompañamiento por parte del Gobierno”, aseguró Marcela Betancourt.

Los hechos ocurrieron el domingo 17 de septiembre del año 2000 cuando hombres armados del ELN y vestidos con uniformes militares, irrumpieron en dos restaurantes en la zona y secuestraron a 63 personas.

Marcela Betancourt, tenía 30 años de edad, cuando fue retenida junto a su esposo durante 45 días y recuperaron la libertad por el cerco militar del Ejército contra el grupo ilegal en inmediaciones de la zona conocida como el Alto Naya.

Tres personas fallecieron en cautiverio: Carlos Alberto García, Miguel Nassif, y Alejandro Henao.

“Para nosotros es una oportunidad de visibilizar ante el país y la sociedad en general la atrocidad de este secuestro, lo que significó para el Valle del Cauca, porque dejó huellas muy profundas para todos los que nos tocó vivirlo”, dijo Marcela.

Este hecho se convirtió en el segundo secuestro masivo de civiles en el Valle del Cauca, luego del ocurrido el 30 de mayo en la iglesia La María al sur de Cali, acción también atribuida al ELN.