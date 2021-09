Un agente de tránsito en la ciudad de Cali -identificdo con el número 501- protagonizó una acalorada discusión con dos mujeres que le exigieron que se pusiera el tapabicas y cumpliera con todos los protocolos de bioseguridad.

La joven que grabó el video aseguró que el agente de tránsito la empezó a insultar y amenazar. "¿Usted quién es para decirme que me lo ponga? Tampoco me voy a vacunar, no creo en eso”, señaló el uniformado.

En otro segmento de la grabación, el agente le dice a la ciudadana que la va a perseguir judiciales. Frente a esto la joven mujer le respondió que nunca fue grosera y aseguró que tenía como testigos a otros policías que llegaron hasta el lugar y que incluso intentaban calmar al agente.