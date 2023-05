[Video] Alcalde de Cali responde si declararía a Francia Márquez como persona no grata

En diálogo con RCN Radio Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que jamás pensaría declarar a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, como persona no grata por discurso a favor de la autodenominada ‘primera línea’.

El mandatario caleño, sostuvo que quienes lo hayan planteado “están mal de la cabeza”. “Jamás se me ocurriría declarar a Francia Márquez como persona no grata en nuestra ciudad. Es un completo irrespeto y me parece que quien hace ese tipo de planteamientos está haciendo una lectura xenofóbica, arbitraria, insólita y definitivamente quiero decirle que está mal de la cabeza”, dijo Ospina.

De igual manera, la concejal Ana Erazo aseguró que ninguna vicepresidenta, en la historia de Colombia se había movilizado con el pueblo, como lo hizo Francia Márquez, en la conmemoración del Día del Trabajo, además resaltó que a los que se deben considerar “no gratos es a los corruptos”.

“Deberíamos considerar personas no gratas a los corruptos, a la gente extorsionista que se declaró de parte del Gobierno para pedir burocracia, pero que hoy se está viendo que no ha podido seguir extorsionando al gobierno (…) a esa gente es a la que no deberíamos declarar como una persona grata porque históricamente han hecho la política a partir de la corrupción”, precisó la concejal.

Polémica

Cabe resaltar que la polémica se gestó luego de que el concejal del partido Centro Democrático, Roberto Rodríguez, solicitara declarar a la vicepresidencia como persona no grata, tras el polémico discurso de la alta funcionaria a favor de la ‘primera línea’.

“Debería ser declarada en Cali como persona no grata, quien decidió, sin ningún tipo de vergüenza, defender a criminales que en asocio con el ELN secuestraron la ciudad”, fue el planteamiento de Rodríguez.