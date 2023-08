En las últimas horas se conoció que en la noche del pasado jueves 10 de agosto, se presentó una balacera en Tuluá (Valle del Cauca), en donde tres hombres y una mujer resultaron heridos.

Según versiones de las autoridades, el hecho tuvo lugar en el barrio Alvernia de Tuluá y en este mismo hecho tres motocicletas fueron incineradas, El Cuerpo de Bomberos de Tuluá atendió la situación.

Puede leer: Video: Mujeres se agarraron a golpes en fila de visita conyugal en cárcel de Barranquilla

Este hecho se lo atribuyó La Oficina de Tuluá, atacando a unos motociclistas que se encontraban haciendo piques durante la noche del jueves por las calles del municipio.

Con un fuerte mensaje amenazante, la organización criminal aseguró que “los niños de bien se acuestan temprano, los demás los acostamos nosotros a nuestra manera”, hecho que ha generado aún más zozobra en el municipio Corazón.

También lea: Denuncian que mujer arrastraba a un perro desde un taxi en Cartagena

“La medida correctiva ejecutada por nuestro personal es una medida preventiva, ya que es la segunda advertencia; la próxima no serán heridos, sino que caerán en el fuego de nuestro accionar, sin remordimiento, ya que las familias no quieren aconsejar a sus seres queridos que no son más que una banda de gamines que se hacen pasar por piques, y de esta manera ocasionar inseguridad en nuestra población, atropellando a la gente de bien, gente de valores y de cultura familiar”, indica un aparte del planfleto.

Asimismo, indican en la misiva que harán una una limpieza social en el sector liberando a la comunidad de ladrones, morbosos y motociclistas que realizan pique ilegales.

“Vamos a empezar a hacer limpieza social, liberando el pueblo de ladrones, morbosos, exterminar los piques de raíz y de desadaptados que estén generando intranquilidad en la población”, concluye el mensaje amenazante.

VEA AQUÍ EL VIDEO