[Video] Caravanas fúnebres: protagonistas de varios accidentes en Cali

En menos de una semana se han registrado dos accidentes viales, en diferentes zonas de Cali, protagonizados por las denominadas "caravanas fúnebres", que se realizan en la ciudad.

A través de redes sociales, un ciudadano denunció que en medio de una caravana que acompañaba un féretro en la autopista suroriental, tuvo que frenar ‘en seco’, situación que ocasionó un fuerte accidente que, pese a que no dejó personas lesionadas, sí arrojó algunas afectaciones al vehículo.

No obstante, lo que más llamó la atención de los internautas fue observar cómo mientras el dueño del vehículo que fue estrellado grababa el video mostrando el panorama de la caravana de motocicletas, uno de ellos le pidió que dejara la “película y no grabara más”.

“Me acabo de estrellar porque unas motos salieron de la nada en la autopista suroriental. (...) Estas motos están en una caravana, no dejaron pasar y ese es el problema, considero que son responsables porque no pudieron aviso, no había señalización (...) ¡Todo por un entierro, teniendo todos los carriles desocupados!”, aseguró el conductor afectado.

Cabe recordar que el pasado once de octubre una camioneta que llevaba sobrecupo mientras acompañan una "caravana fúnebre", en el oeste de la ciudad, sufrió un volcamiento, dejando más de nueve personas lesionadas, entre ellos algunos menores de edad.

Frente a estas situaciones, la ciudadanía le pide a la Secretaría de Movilidad más controles a este tipo de actividades que se llevan a cabo de manera frecuente en las principales vías de la ciudad de Cali, debido a que han ocasionado accidentes y, en muchos casos, han protagonizado hurtos masivos mientras acompañan honras fúnebres.