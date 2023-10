[Video] Ciudadano "ofendido y aborrecido" se enfrenta a moteros que invaden la cicloruta

En Colombia, varias personas han optado por abandonar la utilización de vehículos automotores, tanto automóviles como motocicletas, así como el servicio de transporte público, en favor de medios de movilidad más ecológicos como la bicicleta o la patineta eléctrica.

Es por esto que en varias ciudades del país se pueden encontrar ciclovías, con el fin de que los biciusuarios tengan un espacio libre y seguro para movilizarse. Sin embargo, su uso se ha visto afectado por algunos actores viales que infringen las normas.

Es habitual que en algunos lugares de las diferentes ciudades, los motociclistas y hasta personas en carros particulares utilicen la ciclovía con el fin de llegar más rápido y evitar el trancón de las principales vías.

Precisamente, por este tema, un biciusuario en Cali se enfrentó a un grupo de unos seis moteros que querían evadir un trancón y se fueron por la ciclorruta.

En el video que se hizo viral en redes sociales se puede ver que el sujeto que estaba por una ciclorruta que estaba en un costado de una calle principal, por lo que algunos motociclistas se fueron por este lugar para avanzar más rápido, pero este ciudadano se detuvo y los criticó hasta más no poder.

"Ando bien ofendido en la ciclovía. Me voy a quedar aquí parado, aquí no deben de andar motos. El que quiera que se devuelva, no me voy a mover. Estoy aborrecido, nada de motos", decía el ciudadano mientras grababa con su celular.

En el video se puede ver que el sujeto avanzó unos cuantos metros a paso lento, por lo que algunos motociclistas decidieron adelantarse.

"La ciclovía es de ciclas y no de motos, papi. Estoy ofendido, como se van a meter en la ciclovía. Ciclocarril, nada de motos, estamos aborrecidos", decía el hombre mientras avanzaba a paso lento.

Y es que este problema se ve en varias ciudades del país, pero la ley dice que es ilegal que una motocicleta utilice las ciclorrutas o ciclovías.

El Código Nacional de Tránsito, artículo 68, parágrafo 2, dice que "se prohíbe el tránsito de motocicletas y motociclos por las ciclorrutas o ciclovías. En caso de infracción se procederá a la inmovilización".