Video | Como en ring de boxeo, motociclista se agarró a golpes con agentes de tránsito

“Se abordó al ciudadano y se le hizo la orden del pare, cuando él se detuvo, yo tenía la mano estirada, el señor se golpeó, me tiró la moto, siguió derecho, dejando el vehículo más adelante; después se devolvió y vino a agredirme. La verdad, yo levanté mis manos para que no me tirara y, como todo ser humano, traté de defenderme para que no me golpeara”, indicó el agente de tránsito agredido, Deivy Rincón, al medio de comunicación regional, 90 Minutos.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en lo corrido de 2022 se han registrado 19 agresiones contra guardas de tránsito.

También lea: Nuevo caso de agresión contra conductor de bus del MIO en Cali

Frente a este hecho, Juan Miguel García, coordinador de servicios especiales de la Secretaría de Movilidad de Cali, informó que la agresión a agentes de tránsito se ha vuelto costumbre en la ciudad, se ha salido de control y lamentablemente está insostenible.

“Han agredido a compañeras, hace poco hubo un señor que sacó un arma traumática e hirió a uno de los agentes. La Policía nos indica que tiene otras situaciones y los cuadrantes a veces no dan a basto y nosotros lo entendemos, ellos nos colaboran en lo que más pueden; sería bueno reforzar la seguridad”, explicó.