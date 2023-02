En los videos de cámaras de seguridad de la Asamblea Departamental del Chocó quedó registrado el momento en el que en este recinto un el escolta del contralor de ese departamento abordó al diputado Anderson Palacios Urrutia, lo jaló de la camiseta, intercambió algunas palabras y posteriormente lo golpeó en la cara.

Los hechos ocurrieron durante el receso de una sesión extraordinaria que buscaba aprobar cuatro proyectos presentados por las gobernación. Tras la agresión, el diputado Palacios reaccionó, pero fue apartado por un uniformado de Policía.

Al parecer el altercado se dio por la molestia en el escolta luego de que su protegido, el contralor departamental, Henry Cuesta, fuera cuestionado por su desempeño en el cargo y en la reacción también recibió agresiones el diputado Daniel Trujillo.

Anderson Palacios Urrutia se mostró indignado tras lo ocurrido y aseguró que los cuestionamientos al contralor hacen parte de un ejercicio habitual y propio de sus labores.

"Que una persona agreda a un servidor público porque simplemente no le parece una postura me parece mandado a recoger, triste y que solo demuestra fuerza y violencia. Así como elegimos al contralor departamental así mismo lo podemos cuestionar y el contralor no podría disgustarse por eso. Entonces esa persona tiene que entender que son ejercicios propios de lo que nosotros hacemos y no tiene por qué entrar a agredirnos en algún momento porque le hagamos algún reclamo", explicó Urrutia.

Los implicados en el incidente llegaron hasta la Fiscalía para interponer las respectivas denuncias penales y disciplinarias que ya son materia de investigación por parte de las autoridades. El diputado Urrutia manifestó que llegará hasta las últimas consecuencias con la situación.