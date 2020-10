[Video] Ladrones armados no pudieron prender la moto que iban a robar

En el barrio El Poblado 2 de Cali se registró un particular intento de robo, pues tras intimidar a sus víctimas con un arma, los asaltantes no pudieron prender la moto que pretendían robar.

El hecho se viralizó por redes sociales y fue calificado por los internautas como una "nueva colombianada".

Durante once segundos uno de los ladrones intenta prender la motocicleta mientras golpea con su pierna la pata de arranque o crank de la moto, sin embargo, el vehículo no prende y el dueño de la moto, a unos metros de distancia les suplica que no lo roben.

