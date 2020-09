[Video] Marcha en Cali por las víctimas de masacre de Llano Verde

Para Álvaro Caicedo, padre de otro de los jóvenes, esta conmemoración también es un llamado nuevamente a las autoridades a que el hecho no quede impune, pues aseguran que falta conocer toda la verdad de lo que sucedió.

“Tenemos mil preguntas y no tenemos respuestas. Exigimos respuestas por la muerte de nuestros niños y porque han querido difamarlos haciéndolos pasar como algunos delincuentes. Lastimosamente digo que no lo van a lograr, porque los niños no eran delincuentes. Por eso seguiremos levantando la voz hoy y mañana, siempre y clamando justicia. Los resultados que se han tenido hasta ahora son solo un camino, una herramienta para llegar hasta donde hay que llegar, que es la verdad de lo que sucedió con ellos”, agregó.

Cabe recordar que hasta el momento las autoridades han capturado a dos personas señaladas de participar en la masacre y se busca a un tercer implicado por el que han ofrecido hasta 50 millones de pesos como recompensa por información que permita su captura.