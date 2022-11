Hay rechazo en Cali por la agresión de una pasajera del MIO a un conductor del sistema masivo. Los hechos se registraron en un bus padrón y quedaron registrados en video, debido a que el transportador grabó el conflicto.

Según el material audiovisual, una mujer fue la protagonista de la pelea debido a que se le acercó al conductor expresando su molestia de que este no hizo la parada que ella necesitaba. El operador le respondió que él no hace paradas en las que no le timbren, por lo que no la hizo.

De allí la mujer, ya ofuscada empezó a agredirlo verbalmente. El conductor denuncia que ella le pegó, pero su video no lo muestra. Al parecer esa agresión física quedó registrada en la cámara de seguridad del bus.

"Hágame el favor y me abre la puerta, ¿pero si sabe que tiene que parar en todo lado? y usted tiene una ruta y por obligación sea o no sea, usted tiene que parar, porque es que en el mapa sale una ruta y usted tiene que cumplir con ella. ¿Cómo es posible que usted no haga sus benditas paradas? No sea ignorante, haga bien su trabajo", manifestó de manera airada la usuaria.

Según el video, la pasajera se dirigió a la puerta y mantuvo oprimido el timbre de parada y desde allá continúo con palabras en contra del conductor como "ignorante", "atrevido".

El conductor se defendió diciendo que la atrevida era la usuaria del sistema y la acusó de haberle pegado, ella lo negó y le pidió evidencia, el operador del bus le señaló la cámara de seguridad del vehículo y la mujer le respondió: "Sapo de su gran P**a madre".

