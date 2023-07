Este hecho ha generado indignación a la comunidad, quienes a través de redes sociales han mostrado su molestia frente a la situación.

“Qué gaminerio en Cali”, “tan macho”, “solo gamin, no hay nada más que decir”, “los caleños son violentos por naturaleza y la pandemia agravó el asunto”, son algunos de los comentarios.

Por su parte, otros afirman que los dos son culpables y no manejaron de la mejor manera la situación.

“Vivimos en una sociedad muy alterada y grabar es aumentar la intolerancia, ahí lo importante es que cada cual acepte su error y arreglar de una manera amistosa y educada”, dice una mujer en redes sociales.

Qué dice el conductor que agredió a la mujer

Hace algunas horas el hombre se pronunció el hombre implicado en la agresión.

“Quiero decir que la señora me atacó con su vehículo, ella creía que traía la vía saliendo de la Avenida de los Cerros hacia la Circunvalar y cuando vio que yo voy por mi carril izquierdo y no freno, ella lanza su vehículo y me tira al separador.. En ese momento yo iba con mi pareja y se puso en riesgo de una manera grave nuestra integridad", dijo el hombre al medio Entérate Cali.

“Bajé del vehículo porque no me di cuenta de que era una mujer, los vidrios polarizados no permitieron distinguir quién venía manejando. Cuando me bajé estaba muy alterado y cuando ya veo que era una mujer dije lo que se ve en el video, no la insulté. Y la señora, fuera de que puso en riesgo mi vida, se enoja y me graba, entonces mi reacción fue quitar el teléfono; nunca la agredí a ella, no la toque a ella”, concluye el hombre.