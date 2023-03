Video: Parapentista que duró ocho horas colgado asegura que sobrevivió gracias a un milagro

El parapentista Ricardo Bedoya volvió al municipio de Ansermanuevo, norte del Valle para agradecer el apoyo y la ayuda que recibió por parte de la comunidad mientras estuvo ocho horas colgado de las redes de alta tensión en la vereda La Puerta.

De igual manera, el hombre, que además es un reconocido odontólogo, también expresó su gratitud con los organismos de socorro que lograron rescatarlo con vida, luego de caer el, pasado sábado 11 de marzo cerca de las 3 de la tarde, a unas cuerdas de alta tensión cuando realizaba sobrevuelo en el sector El Pomo, del municipio de El Cerrito.

“Quiero agradecerle a este pueblo hermoso el apoyo que le dieron a mi familia y la fuerza que me dieron a mí. A los rescatistas, bomberos, defensa civil, los de la energía, la Policía Nacional y agradeciéndole a Dios porque fue él quien me sostuvo ahí, eso no es humanamente posible. Agradezco a la Virgen del Carmen”, dijo el parapentista.

En cámaras, el hombre aceptó ser incrédulo pero contó que milagrosamente sintió cómo algo le ayudaba a sostenerse, lo que, según él, le dio tiempo de “confesarse, agradecer y arrepentirse”.

“A pesar de mis propias creencias y de lo frío que era en ese sentido, acepto que he sido muy incrédulo, pero, entendí que sí, que Dios está al lado de uno. Sentí cuando me empujaban de la parte de atrás, yo lo sentí, yo no tengo fuerza, nunca he sido un gimnasta, nunca he tenido fuerzas, mucho menos para durar ocho horas ahí colgado”, añadió.

Entre tanto, vecinos de la zona donde ocurrieron los hechos, aseguran que una vez conocieron la emergencia comenzaron a orar y a crear cadenas de oración para que “Dios sostuviera al parapentista”.

Cabe recordar que después del rescate el hombre fue trasladado al hospital Santa Ana de los Caballeros de Ansermanuevo, para realizarle chequeos médicos, ya que durante las horas que permaneció colgando, sufrió varios desmayos.