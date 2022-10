[Video] Regresó el 'nos vemos a la salida': Estudiantes se citan para pelear en Cali

Preocupados se encuentran los padres de familia tras conocer un video en el que se observa cómo estudiantes de un colegio público del sur de Cali, se enfrentan a golpes con alumnas de otras dos instituciones Educativas privadas de la ciudad.

Según versiones preliminares, jóvenes, específicamente mujeres, se citan a través de redes sociales o de grupos de WhatsApp a las afueras de los planteles educativos para pelear.

En el registro audiovisual se puede observar cómo varios jóvenes, con uniforme rodean a las estudiantes quienes, en medio de la fuerte agresión, se golpean en la cara y se azotan con el asfalto de una cancha.

Es de anotar, que la pelea terminó debido a la intervención de algunos adultos que se percataron del hecho y acudieron al sito para separar a las dos jóvenes quienes, eran alentadas por demás jóvenes para continuar la pelea.

Secretaría de Educación

Frente a este tema, el secretario de Educación Distrital, José Darwin Lenis, rechazó tajantemente este tipo de actos protagonizados por estudiantes y le hizo un llamado a los padres de familia para que estén más atentos de lo que hacen sus hijos.

“Censuramos este hecho. Esto no puede seguir pasando en la ciudad, ya nos está cansando que los jóvenes no orientados por las familias, no atendidos, estén presentando este tipo de conflictos y sobre toso agitados por los mismos compañeros", puntualizó el funcionario.

Finalmente, el titular de la cartera de Educación de Cali precisó que solicitará el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia a las afueras de los entornos educativos en las horas de inicio y culminación de clases, para evitar este tipo de peleas.