Viruela del mono: se confirma segundo caso en Cali y se prenden las alarmas

La Secretaría de Salud de Cali confirmó el segundo caso de viruela del mono o viruela símica en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte preliminar, se trata de un hombre de 28 años que recientemente había realizado un viaje a nivel nacional donde, al parecer, había tenido contacto con una persona extranjera que tenía la enfermedad.

Desde la dependencia se confirmó que la segunda persona contagiada se encuentra cumpliendo con el aislamiento referido por el grupo médico y bajo vigilancia epidemiológica.

Frente a este nuevo contagio en la capital del Valle, el organismo de Salud aseguró que cuatro casos sospechosos resultaron negativos; también indicó que este nuevo reporte no tiene ningún tipo de relación con el primer caso.

Es de anotar que en menos de 24 horas se reportó la segunda persona con esta enfermedad. Por ello, la autoridad de Salud le pidió a los ciudadanos estar atentos a síntomas como fiebre, malestar general, ganglios inflamados, dolor de cabeza, dolor muscular y erupciones en la piel (pueden iniciar en la cara o extremidades superiores) y erupciones en la pelvis (si el contagio se debió a un contacto sexual).

Cabe resaltar que después de que se conociera el primer caso de contagio en la ciudad, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, anunció que se estableció la respectiva cadena de contagio y se dio inicio al protocolo pertinente frente a esta enfermedad.

La titular de la cartera también resaltó que el primer caso se registró en un hombre de 40 años de edad que había tenido contacto con una persona proveniente del extranjero.

El médico epidemiólogo Carlos Reina, del Hospital Universitario del Valle (HUV), aseguró que los mecanismos de transmisión son distintos a los del covid-19, sin embargo invitó a la ciudadanía a estar alerta.

“Esto no quiere decir que al estar en contacto con la gente, subirnos a un bus del MIO o a un taxi, estamos en riesgo o vayamos a adquirir la viruela del mono que ya está circulando; los mecanismos de transmisión son específicos y son de contacto estrecho con la persona enferma, sobre todo, en lugares donde no hay buena desinfección e higiene del foco de infección del paciente, lo importante es estar alerta. Esperamos no tener la problemática que han tenido varios países del mundo”, precisó el epidemiólogo.