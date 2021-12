Le puede interesar: Colombia espera producir más de 2 millones de vacunas anticovid en 2022

"Lo que nos dicen es que las EPS no pagan al hospital, que es la EPS la que adeuda mucha cantidad de dinero y esto nos parece muy extraño, porque nosotros cada vez tenemos una mayor cantidad de pacientes, las camas siempre están llenas, nosotros estamos trabajando con tres veces más de la capacidad que podemos tener, pero el gerente no se digna a rendirnos cuentas", explicó la enfermera.

Kelly Johana Mena también contó que además de pedir ayuda de varias entidades del Estado como la Procuraduría, "pusimos incluso tutelas porque vimos que se nos estaba negando el pago del salario y esta falló a nuestro favor, pero parece que a la persona que debe pagarnos no le afecta. Al gerente no le vale ninguna ley, porque hasta el momento no hemos visto reflejado nuestro salario además de que ganamos la tutela. Nosotros estamos sin doliente".