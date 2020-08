"Yo sé y siento que me van a matar": líder ambientalista antes de su asesinato en Cali

Andrés Mauricio Monge, hijo del líder medioambiental Jaime Monge, asesinado la noche de este martes 18 de agosto en Cali, aseguró que su padre temía por su vida, aunque no le decía quiénes eran los autores de las presuntas amenazas que recibía constantemente.

“Lo que a mí más me duele es que él a mí nunca me dijo nombre de personas que lo amenazaban, pero él sí me decía mucho en los últimos días que él sentía y él sabía que lo iban a matar. Pero yo le decía que no me dijera eso que, si sabía de algo que me dijera, pero no quiso, eso me transmitió previo a su muerte”, dijo Andrés Mauricio.

En contexto: Asesinan al líder ambientalista Jaime Monge en Cali

Andrés Mauricio afirma que Monge tuvo problemas por un terreno que denunció que le habían robado en la parte de atrás de la finca, además de que luchaba en contra de la privatización de los senderos naturales para hacer negocio, algo que estaría pasando en la zona.

“Y lo otro, como él era guía, había muchos senderos y cascadas en Villacarmelo para que los turistas conocieran la belleza del sitio, entonces la gente empezó a cerrar los senderos y las cascadas y no sabemos por qué, se supone que la naturaleza es de todos”, agregó el hijo de Jaime Monge.

El homicidio ha causado rechazo en los sectores defensores del medio ambiente. Es el caso de la Fundación Guagua de Cali donde Jaime Monge fue recordado como una persona que amaba la naturaleza.

“Él no se callaba ante las injusticias era demasiado franco, nos indigna y nos llena de rabia e impotencia tu cobarde asesinato. No vamos a permitir que tú crimen quede impune, ni perdón, ni olvido”.

Le puede interesar: En Cartago (Valle) aprueban plan piloto de reapertura de casinos y bingos

El homicidio sucedió en la casa de la víctima en el corregimiento de Villacarmelo, zona rural del occidente de Cali. Las autoridades están tras la pista de los responsables.

“Entendemos que fue baleado, que al parecer uno de los que causó el hecho fue herido y de inmediato le informamos a la Policía Metropolitana para que adelantara todo el esquema de acordonamiento de la zona para identificar a esta persona y sea ubicada para hacer el esclarecimiento del hecho”, indicó Carlos Rojas, secretario de seguridad de Cali.