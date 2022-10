Padre de Luis Andrés Colmenares se enfrentó a mujer que viajaba con su perro en avión 

A Colmenares no le cayó para nada bien que en el asiento de al lado estuviera la mascota de una mujer que iba en su mismo vuelo.

En sus redes, él divulgó una fotografía del perro y además dijo que bien puede quejarse ante la aerolínea porque es alérgico.

“Estoy de acuerdo que NO maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace. Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace ¿Puedo reclamar que soy alérgico?”, señaló en las redes.