Padre de niños perdidos en la selva denuncia presiones del dueño de avioneta accidentada

Miller Manuel Ranoque Morales, padre de dos de los cuatro menores indígenas que fueron rescatados luego de permanecer 39 días perdidos en la selva entre Guaviare y Caquetá, denunció en entrevista exclusiva con La FM de RCN, supuestas presiones de que ha sido víctima por parte del propietario de la avioneta en la que se accidentaron sus hijos y fallecieron su esposa y otras dos personas el pasado 1 de mayo.

“He sentido mucha presión por parte del señor Fredy Ladino, que en todo lo que él me ha hablado por medio del WhatsApp. La última vez me dijo que me iba a echar a la guerrilla (…) más que todo hablaba que me fuera para el Caquetá, que me está esperando la guerrilla. Era con el fin, creo, para que yo no le hiciera presión para que se diera la reparación de los daños que sufrió mi familia”, dijo Ranoque Morales.

De interés: Niños rescatados en la selva: la multimillonaria demanda contra dueños de avioneta accidentada en Guaviare

Esta declaración fue realizada a la salida de la Procuraduría General de la Nación, a la que acudió en compañía de su abogado Sebastián Moreno para instaurar una demanda de responsabilidad civil para que se declare a la empresa Avianline Charter’s SAS como responsable por el rol de garante que tenía frente a los pasajeros de la avioneta teniendo en cuenta que se estaba en “ejercicio de una actividad peligrosa”.

En la demanda se reclama una pretensión económica que asciende a cerca de 1.450 millones de pesos, por los perjuicios morales y materiales causados a Miller Manuel Ranoque Morales y a sus dos hijos menores Tien Noriel Ronoque Mucutuy (5 años) y Cristin Neriman Ronoque Mucutuy (un año).