PAE 2024: Gobierno ya hizo primer giro por casi $344.000 millones

En medio de alertas por algunas zonas que, hasta hace algunos días, seguían sin evidenciar gestión para la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Gobierno ya hizo el primer giro de 2024. Este se realizó en dos partes: la primera por $343.357.855.400 a finales de enero y el excedente el 5 del mes en curso.

Esto equivale en total a $344.228.985.000 con lo cual se espera que los menores, de diferentes partes en Colombia, tengan garantizados sus alimentos en este nuevo ciclo. Sin embargo, la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) aludió a $73.064 millones para el PAE durante el receso académico.

“Estos recursos permiten garantizar el inicio de la operación del PAE con el calendario escolar, aumentar la cobertura y, lo más importante, asegurar alimentación de calidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes dentro de las instituciones educativas públicas”, afirmó el director de UApA, Luis Fernando Correa.

¿Cuándo serán los próximos giros?

El segundo giro a municipios y departamentos pertenecientes a las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) será en marzo. Los siguientes están programados para mayo, julio y septiembre con lo cual se completaría la inversión para el PAE en la vigencia 2024.

"No hay ninguna justificación o excusa para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país no puedan gozar de sus alimentos en este calendario académico que ya inicia o está cerca de empezar. Por ello, desde el Ministerio de Educación Nacional y la UApA no hemos escatimado esfuerzo alguno y seguiremos trabajando para cumplir este propósito", agregó Correa Serna.

A finales de enero la atención se centró en Sincelejo, Sucre y Casanare porque no se reflejaban trámites contractuales, colocando en riesgo a 152.000 estudiantes. Para ese lapso cerca de tres millones de jóvenes ya se estaban beneficiando con el Programa de Alimentación Escolar.