Policía Nacional niega haber sido atacada por Anonymous tras caída de página web

Desde tempranas horas de este sábado, la página web de la Policía Nacional de Colombia se encuentra caída, sin razón aparente.

Lo curioso es que el grupo de hackers y activistas anónimos, más conocidos como Anonymous advirtió en su cuenta de Twitter, sobre lo que sería un nuevo golpe por la muerte de Javier Ordóñez, en un aparente caso de abuso policial de dos uniformados en el occidente de Bogotá.

"Policía de Colombia con orden del presidente Iván Duque perpetra la masacre más grande del mundo en menos de 48 horas: -más de 13 muertos por disparos -mujeres violadas -Cientos de jóvenes desaparecidos y heridos por disparos", se lee en la cuenta @AnonymousOpCOL.

