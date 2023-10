Papá de Andrés Colmenares recuerda a su hijo tras 13 años de su muerte

Hace trece años como a esta hora (4pm) nos estábamos despidiendo, dándonos el último beso y el último abrazo para no volverlos a sentir más nunca en esta vida…

Con los años comprendí por qué me abrazaste tan fuerte.

La única despedida que no se me olvida ni olvidaré nunca.

Solo… pic.twitter.com/VhJPeP1I5X