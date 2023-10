Papás de Andrés Colmenares se divorciaron: “Luis Alonso me culpaba"

El caso de Luis Andrés Colmenares es un lamentable hecho que aun el país no olvida dado al fatal desenlace que tuvo una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá.

En los últimos años, en octubre, siempre salía a la luz un nuevo detalle sobre el difícil proceso que se adelantaba sobre la muerte del joven, sin embargo, hace pocos días se conoció una lamentable noticia que involucra a sus padres.

Durante una entrevista a la Revista Semana, la madre de Colmenares, Oneida Escobar, reveló detalles sobre su relación con el señor Luis Alonso Colmenares y aseguró que lamentablemente su matrimonio llegó a su fin.

“Fue un momento muy difícil porque Luis Alonso no creía que le habían hecho daño a mi hijo y en mi corazón de madre yo sentía que a Luis Andrés me le habían hecho el daño. Ahí empezó nuestra pelea, él me decía que estaba buscando culpables donde no los había, que yo parecía loca. Así me fui contra viento y marea, peleando con todo el mundo”, señaló Escobar durante la entrevista.

De igual manera, la mujer contó las razones de la separación, son su esposo, de quien aseguró perdió todo tipo de comunicación.

“Uno va sintiendo esos resentimientos en su corazón. Los hombres sienten, tratan de echarle la culpa a la mujer. Él ya no tenía la misma atención en mí, no me tocaba y me rechazaba, era como si yo no existiera, ególatra y sin piedad, mientras tanto yo sufría porque estaba perdiendo a mi marido”, indicó.

Asimismo, indicó que, durante las difíciles audiencias, tenía que aparentar estar de acuerdo con el señor Colmenares, con el fin de no ir en contra del que era su esposo. “Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas”.

Esta entrevista se da en el marco del lanzamiento de su libro, que será publicado el 18 de octubre y se llamará ‘Mi viacrucis’.