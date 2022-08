Parques naturales en Colombia: condiciones para visitarlos, horarios y más que debe saber

Parque Nacional Natural El Cocuy

Pasando al otro extremo está este lugar ubicado en la cordillera de Los Andes. Su extenso terreno permite abarcar varios climas que van desde poder observar pasajes cálidos hasta llegar a su punto máximo: el nevado de Cocuy.

Estas opciones permiten que los visitantes puedan elegir hasta donde llegar. Si bien alcanzar el punto máximo del nevado es exigente y es recomendable ir con una preparación física, también hay opciones de alojamiento a las que puede acceder para hacer un recorrido gradual y completo hasta conocer la nieve.

El ingreso al Parque tiene horarios de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y el horario de salida del área protegida es de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., después de esta hora no debe quedar ningún turista en el parque. De acuerdo con el programa de reapertura gradual con bioseguridad, actualmente no se permite el ingreso a extranjeros, solo ingresan nacionales.

A su vez, debe tener en cuenta que antes de ingresar al área protegida, es obligatorio adquirir un Seguro de Rescate y Asistencia.

