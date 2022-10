Pasajera despegó, pero en insultos en contra de azafata de Avianca por uso del tapabocas

En redes sociales fue viral el video que evidencia la agresión de una pasajera hacia una empleada de Avianca, por el impedimento que tuvo para abordar un vuelo de Avianca 8550 que cubría la ruta Bogotá- Valledupar, debido al uso del tapabocas.

De acuerdo con las imágenes, la azafata le indica a la mujer que no tiene el aval para subir al avión porque el capitán se lo había negado, al parecer, por negarse a llevar el tapabocas correctamente, medida que aún es obligatoria en los aeropuertos. "El capitán le negó el embarque" dijo la trabajadora de la aerolínea.

Ante el disgusto y en un hecho de intolerancia, la pasajera opta por insultar a la trabajadora de Avianca, además de pedir la presencia de autoridades para esclarecer la situación.

"Dígame por qué usted me va a negar el embarque ¿qué le pasa, estúpida?", "Sí, le pegué por estúpida ¿se cree mucho, en serio? No sea ridícula… Necesito irme y necesito trabajar. No me voy a quedar acá solamente por ella. ¿Se cree que tiene mucho poder o qué? Muerta de hambre”,, indicó la mujer, quien estaba en compañía de un menor de edad.

Por su parte, la trabajadora indicó: “La señora me ha agredido 2 veces. Me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado. Ya hablé con el capitán y ella no aborda en este vuelo”.

“Me dijo: ‘Póngase el tapabocas’ y me puse el tapabocas ¿cómo no me voy a alterar si me va a hacer perder mi trabajo?”, agregó la pasajera.

Al respecto, la aerolínea se pronunció, rechazando los hechos y señalando que deben haber medidas más exigentes contra los pasajeros disruptivos.

"Un pasajero disruptivo tuvo al parecer un comportamiento inadecuado con un menor de edad que viajaba en compañía de uno de sus padres. Solo hasta la llegada del avión la tripulación recibió el aviso de los pasajeros y de manera inmediata el capitán solicitó la presencia de la Policía Nacional en el momento del desabordaje", indicó la compañía a través de un comunicado.

“Sabemos que así como nuestros pasajeros merecen todo el respeto y hacemos lo mejor por dárselo, creemos con firmeza que también nuestros más de 12.000 empleados merecen el mejor de los tratos”, agregó Avianca.