Pasaporte colombiano: estos son los nuevos cambios para tramitarlo

Por su parte, la Cancillería indicó que la atención será estrictamente de 7 a.m. a 3 a.m. Y antes de ingresar, podrá escanear un código QR para verificar los requisitos del trámite del pasaporte.



Debe tener en cuenta que el trámite para menores de edad debe hacerse con el documento del acompañante. Además, el turno se le entregará justo cuando llega para evitar superar el aforo.



Sin embargo, si quiere hacer el trámite por internet solo tiene que ingresar a la cancillería, llenara un formulario, luego indique la oficina en la que lo recogerá y siga las indicaciones. Así de fácil para evitarse dolores de cabeza con este proceso.

Adicionalmente, el pasaporte tendrá un nuevo beneficio que ayudará a los ciudadanos que le encanta viajar, dado que, si usted o un familiar mueren en el exterior, tendrá un seguro y sea más fácil el trámite para enviar el cuerpo al país de origen.



Este beneficio tiene un costo máximo de $16.000. Con este seguro usted podrá repatriar su cuerpo, o cenizas en dado caso, en los siguientes 10 años con su pasaporte vigente.